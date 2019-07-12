Мясникович посетил подшипниковый завод и два предприятия «Минскпромстроя»

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович в формате рабочей поездки посетил Заводской район.

Первым адресом стал ОАО «Минский подшипниковый завод», входящий в десятку крупнейших компаний страны, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Директор предприятия Николай Антипов заявил, что многие новые разработки МПЗ не имеют аналогов в мире, и это позволяет компании быть в числе ведущих мировых производителей. Мясникович посоветовал руководству предприятия вкладывать больше средств из прибыли в модернизацию производства.

Затем бывший премьер-министр (2010-2014) посетил два предприятия ОАО «Минскпромстрой»: завод сборных железобетонных конструкций и ЧСУП «Алютерм», а также встретился с активом района.