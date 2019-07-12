В Вильнюсе прошла инаугурация Гитанаса Науседы

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В здании парламента вступил в должность новый президент Литвы. Он дал клятву хранить верность своей стране и Конституции, а также выступил с речью, в которой поклялся «быть ко всем одинаково справедливым».

Фото: delfi.lt

Как сообщает агентство DELFI, инаугурация прошла на торжественном заседании сейма. Он дал присягу, положив руку на Конституцию, а затем выступил с речью. Текст обращения опубликован на сайте главы государства.


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«Черпая силы из истории народа и деятельности его великих представителей — от короля Миндаугаса до подписавших Акт о независимости, от первых добровольцев литовской армии до партизан, ссыльных и советских диссидентов — мы с самых основ создали государство, которое стало членом семьи стран Европейского союза и надежным партнером Североатлантического альянса», — сказал новый президент.

Он заявил, что сейчас Литва переживает едва ли не самый успешный и экономически лучший период в своей истории.

Науседа напомнил, что поклялся охранять целостность Литвы, но это возможно только при единстве всего общества. Он упомянул, как литовцы объединяли силы в январе 1991-го при выходе из состава СССР и как голосовали в 2003 году за членство в Евросоюзе, достигли согласия по вопросу оборонной политики.

Гитанас Науседа окончил факультет экономики промышленности Вильнюсского университета и экономический факультет. Имеет докторскую степень в области социальных наук. Работал членом правления Банка Литвы. С 2004 по 2009 годы был советником президента Валдаса Адамкуса.

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Тэги: инаугурация выборы в Литве Персона: Гитанас Науседа Город: Вильнюс

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