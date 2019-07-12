Начальник Генштаба заявил о готовности предоставлять ресурсы для миротворческих операций

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Первый заместитель министра обороны Олег Белоконев выступил на конференции Организации Объединенных Наций по вопросам миротворчества в Нью-Йорке.

Фото: Минобороны РБ

Как сообщает пресс-служба Минобороны, Белоконев выразил готовность Беларуси к практической реализации взятых на себя обязательств в части предоставления ресурсов в миротворческие операции ООН, а также подчеркнул открытость и гибкость белорусской стороны в сотрудничестве с иностранными партнерами по данному вопросу.

Глава белорусской военной делегации выразил уверенность, что происходящие в настоящее время в Секретариате ООН реформы приведут к созданию надежного механизма, который будет способствовать укреплению безопасности и мира, в том числе через усиление миротворческого потенциала ООН.

Он подчеркнул важность объединения усилий всех стран и использования коллективного опыта в поиске новых подходов к улучшению результативности операций по поддержанию мира и укреплению потенциала миротворческих миссий.
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Тэги: Генштаб Минобороны ООН миротворческая миссия Персона: Олег Белоконев Город: Нью-Йорк

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