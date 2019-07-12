Снайпер сепаратистов убил украинского военного на Донбассе

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе от пули снайпера погиб 29-летний Владимир Салитра из Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Жолковской райгосадминистрации на своей странице в Facebook.

«В зоне проведения ООС от пули снайпера погиб житель села Волица Жолковского района, 29-летний Владимир Богданович Салитра. Герой проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде им. Короля Данила», — указано в сообщении.

За сутки 11 июля на Донбассе зафиксировали 24 обстрела со стороны пророссийских сил. Один военный погиб и еще два получили ранения.