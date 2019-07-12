МИД назвал резолюцию СПЧ ООН по Беларуси абсурдной

Отношение к резолюции Совета ООН по правам человека по Беларуси остается неизменным — она абсурдна как по содержанию, так и по самой идее ее принятия. Об этом говорится в комментарии управления информации и цифровой дипломатии МИД.

«О бесперспективности резолюции, которая была инициирована странами — членами ЕС, свидетельствуют результаты голосования», — подчеркивается в комментарии.

По мнению МИД, документ «не был поддержан большинством», поскольку из 47 стран — членов совета 6 стран выступили против, а 21 страна воздержалась.

«Однако внутренний механизм СПЧ устроен так, что, приняв резолюцию единожды, ее авторам в дальнейшем сложно от нее отказаться. Это равносильно признанию несостоятельности политики давления на Беларусь с помощью мандата специального докладчика, который наша страна не признает, рассматривая его как несправедливую и дискриминационную меру», — отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

«Резолюция не соответствует духу текущих отношений Беларуси с Европейским союзом. Убеждены в том, что мандат спецдокладчика по Беларуси и резолюция должны быть отменены», — констатирует МИД.

Резолюцией, которую принял СПЧ ООН 12 июля на 41-й сессии в Женеве, мандат специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси продлен на год. За принятие резолюции проголосовали 20 стран, против — 6, воздержалась 21 страна. Спецдокладчиком по Беларуси остается француженка Анаис Марин.

В резолюции выражается сожаление по поводу того, что ранее белорусские власти отказывались разрешить спецдокладчику посетить Беларусь. СПЧ настоятельно призывает правительство Беларуси в полной мере сотрудничать со спецдокладчиком, в том числе предоставив ему возможность посетить страну.

«Совет выражает сохраняющуюся обеспокоенность положением в области прав человека и основных свобод в Беларуси, особенно необоснованными ограничениями и чрезмерно обременительными процессами, связанными с осуществлением прав на свободу мирных собраний, ассоциации и выражения мнений», — говорится в документе.

Совет ООН по правам человека также обеспокоен информацией о «случаях пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений, которые не были должным образом расследованы властями», продолжающимся притеснением правозащитников, профсоюзов и организаций гражданского общества, многим из которых отказано в регистрации, арестами журналистов и наложением на них штрафов за осуществление ими своей деятельности. СПЧ призывает белорусские власти «в полной мере соблюдать права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциации».

В резолюции говорится о глубокой озабоченности СПЧ в связи с продолжающимся применением смертной казни в Беларуси.