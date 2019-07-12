Брестские пограничники со стрельбой задержали нарушителя из Казахстана

В ночь на 12 июля брестские пограничники были вынуждены дать предупредительный выстрел в воздух, чтобы задержать гражданина Казахстана, который пытался пересечь границу с Польшей.

По сообщению пресс-службы Госпогранкомитета, иностранец перебрался через сигнализационный комплекс и направился в сторону границы. Пограничный наряд, который прибыл по сработке, обнаружил мужчину и потребовал остановиться. Вместо того чтобы подчиниться, нарушитель попытался скрыться. Он отказался от своих намерений, услышав выстрел.

Задержанному грозят крупные штрафы и депортация с запретом въезда в нашу страну на пять лет.