Рейтинг пропутинской «Единой России» упал до минимума за последние 13 лет

Рейтинг «Единой России» опустился до минимальных значений с 2006 года по данным ВЦИОМа (на сайте социологической службы рейтинги партий есть только с 2006 г.). За неделю он снизился с 33,6% до 32,2%. Именно столько россиян проголосовали бы за «Единую Россию», если бы выборы прошли в следующее воскресенье.

ВЦИОМ в ходе телефонного опроса ежедневно опрашивает 1600 человек. Погрешность составляет не более 1%, сообщают «Ведомости» .

Рейтинг «Единой России», как и рейтинги президента и премьера, резко снизился в июне 2018 года, когда правительство объявило о повышении пенсионного возраста. Тогда рейтинг партии упал с 48% до 39%.

В условиях пониженных рейтингов для власти и «Единой России» сейчас первостепенное значение имеет тот факт, что никто из оппонентов не растет в соизмеримых величинах, а федеральных выборов в ближайшее время не ожидается, говорит политолог Михаил Виноградов.