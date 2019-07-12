Литовский суд утвердил блокировку «Спутника»

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Окружной административный суд Вильнюса утвердил решение Литовской комиссии по радиовещанию и телевидению, которая ранее постановила закрыть доступ к сайту агентства «Sputnik Литва».

Решение вступает в силу 12 июля, сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на пресс-службу регулятора.


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Поводом для блокировки стало обращение в комиссию Литовского радио и телевидения (LRT), согласно которому «Sputnik Литва» якобы размещал на своем сайте публикации портала LRT без его разрешения. «С целью защиты авторских прав в интернете 10 июля 2019 года Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению приняла решение издать обязательные инструкции поставщикам услуг для ограничения доступа, чтобы остановить несанкционированную публикацию защищенного авторским правом контента на веб-сайте sputniknews.lt», — говорится в сообщении регулятора.

В мае этого года прилетевший в командировку в Вильнюс шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем был задержан в местном аэропорту с формулировкой «угроза национальной безопасности». Журналисту запретили въезд в Литву сроком на пять лет.
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Тэги: спутник Россия-Литва блокировка Sputnik Персона: Марат Касем Город: Вильнюс

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