Белорусская бегунья Эльвира Герман выиграла «золото» молодежного ЧЕ
Молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов 1997-1999 годов рождения стартовал в шведском городе Евле.
Вечером 12 июля наша спортсменка стала первой в беге на 100 метров с барьерами. Герман пробежала дистанцию с лучшим личным результатом сезона — 12,70.
Второй стала бегунья из Польши (12,82), третьей — из Франции (12,97).
В забеге участвовали и другие белоруски: Руслана Рашкован стала пятой (13,22), Светлана Парахонько — шестой (13,31).