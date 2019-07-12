Белорусская бегунья Эльвира Герман выиграла «золото» молодежного ЧЕ

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Молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике среди спортсменов 1997-1999 годов рождения стартовал в шведском городе Евле.

Эльвира Герман. Фото: БФЛА

Вечером 12 июля наша спортсменка стала первой в беге на 100 метров с барьерами. Герман пробежала дистанцию с лучшим личным результатом сезона — 12,70.

Второй стала бегунья из Польши (12,82), третьей — из Франции (12,97).

В забеге участвовали и другие белоруски: Руслана Рашкован стала пятой (13,22), Светлана Парахонько — шестой (13,31).
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Тэги: бег с барьерами легкая атлетика Беларусь-Швеция Персона: Эльвира Герман Руслана Рашкован Город: Евле

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