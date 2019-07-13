Пограничники со стрельбой задержали нелегала из Казахстана – он пытался сбежать в Польшу

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Нарушителя белорусской границе задержали в Брестском районе. Нелегалом оказался гражданин Казахстана – он пытался незаконно пробраться на территорию Польши.

В Госпогранкомитете сообщили, что мужчина перелез через забор (сигнализационный комплекс) и побежал в сторону границы.

На сработавшую сигнализацию пограничники сработали оперативно. Однако на устные требования остановиться перебежчик не реагировал. Стражам границы пришлось применить оружие. «Для того чтобы задержать гражданина, бойцы наряда были вынуждены сделать предупредительный выстрел в воздух», - сообщили в ГПК.

В отношении нарушителя границы открыт административный процесс.
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Тэги: Беларусь-Польша-граница Беларусь-Казахстан

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