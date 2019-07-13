ЧП в «Жулянах»: самолет «Белавиа» попал в нештатную ситуацию

«Боинг» авиакомпании «Белавиа» попал в нештатную ситуацию в киевском аэропорту «Жуляны» — лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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О проблемах в соцсетях сообщили пассажиры (к счастью, никто не пострадал).

Самолет совершал вечерний рейс B2847 Минск — Киев. Как отмечается, «Боинг» выкатился за пределы ВВП на сто метров.

Пассажиров у трапа самолета встречали аварийные службы и медики.В аэропорту сообщили, что борт получил незначительные повреждения (по пути «белорус» сбил несколько осветительных мачт).

Стоит отметить, что ранее аналогичные инциденты с самолетами авиакомпании «Белавия» уже происходили в Киеве — в аэропорту Борисполь. Известно, что лайнеры выкатывались за пределы взлетно-посадочной полосы в декабре 2017 и 2018 годов.