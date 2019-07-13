Беларусь потратила более трети кредита на строительство АЭС

Беларусь использовала более трети кредитной линии России на 10 млрд долларов на строительство атомной электростанции. Информация об этом размещена в опубликованном Министерством финансов проспекте эмиссии облигаций на 30 млрд российских рублей, которые запланировано разместить на финансовом рынке России.

В проспекте эмиссии, в частности, говорится, что по состоянию на 1 января 2019 года Беларусь использовала 3,4 млрд долларов в рамках кредитной линии на 10 млрд долларов, предоставленной российским правительством.

Кроме того, на начало нынешнего года было израсходовано 383,2 млн долларов в рамках кредита на 500 млн долларов, предоставленного российским «Внешэкономбанком» на строительство Белорусской АЭС.

Ранее сообщалось, что Минск предлагает Москве рассмотреть вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижении процентной ставки по нему.

В апреле этого года Александр Лукашенко, отвечая на вопросы парламентариев по итогам послания народу и Национальному собранию, заявил, что строительство Белорусской атомной станции обойдется не в 10 млрд долларов, как это предусмотрено договором с Россией, а менее чем в 7 млрд.

По его словам, договор о строительстве АЭС заключался исходя из «существующих цен в мире» на тот момент. «Я Владимиру Владимировичу (Путину. — БелаПАН.) говорил: вот, мы на 10 миллиардов договаривались, а реальная цена-то будет, наверное, меньше 7 миллиардов. Он мне отвечает: вот ты подарок мне преподнес, только никому не говори об этом, мы же контракты заключаем с другими странами», — рассказал Лукашенко.

«И почему у нас станция получится дешевле? Во-первых, жесточайший контроль, — пояснил он. — У меня за это отвечал вице-премьер [Владимир] Семашко, теперь вице-премьер [Игорь] Ляшенко отвечает. Каждую запчасть, откуда бы она ни шла, белорусская, российская, тем более западная… И везде это деньги, поэтому мы поставили на государственный контроль. Обычно мне докладывают по всем происшествиям, потому что, вы знаете, у нас после Чернобыля эта фобия».

Белорусская АЭС возводится за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Физический пуск первого энергоблока БелАЭС, на этапе которого в реактор загрузят ядерное топливо, должен состояться осенью, второго, согласно документам «Росатома», — до конца этого года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт•ч электроэнергии ежегодно.