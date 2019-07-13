Умер знаменитый вратарь ХК «Динамо-Минск» Александр Шумидуб

Знаменитый голкипер хоккейного минского «Динамо» Александр Шумидуб ушел из жизни на 56-м году жизни

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По информации belarushockey.com , на этой неделе после одной из тренировок он почувствовал недомогание. В больнице, куда его доставила «скорая», Шумидуб впал в кому. Сегодня стало известно, что он скончался.

Азы хоккейного мастерства он постигал в хоккейной школы «Юность». За «бело-голубых» выступал в 1984-1993 годах. Далее была непродолжительная легионерская карьера. После возвращения на родину он провел три года в составе «Полимира».

Основал в Гомеле первую в Беларуси школу вратарей.

Лучший игрок Беларуси 1991-го. Чемпион Беларуси 1997-го. Работал тренером вратарей в новополоцком «Полимире», минском «Динамо», ХК «Гомель».