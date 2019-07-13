Умер знаменитый вратарь ХК «Динамо-Минск» Александр Шумидуб
Знаменитый голкипер хоккейного минского «Динамо» Александр Шумидуб ушел из жизни на 56-м году жизни
По информации
Азы хоккейного мастерства он постигал в хоккейной школы «Юность». За «бело-голубых» выступал в 1984-1993 годах. Далее была непродолжительная легионерская карьера. После возвращения на родину он провел три года в составе «Полимира».
Основал в Гомеле первую в Беларуси школу вратарей.
Лучший игрок Беларуси 1991-го. Чемпион Беларуси 1997-го. Работал тренером вратарей в новополоцком «Полимире», минском «Динамо», ХК «Гомель».