ФК «Ростов» подписал контракт с игроком из второй лиги чемпионата Беларуси

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Российский футболист Джамшед Максумов 1999 года рождения перешел в начале сезона в дзержинский «Арсенал».

На счету игрока участие в восьми матчах чемпионата и в матче 1/32 финала Кубка Беларуси против «Молодечно». В этих играх он забил три гола и сделал три голевых передачи, сообщили в клубе.

Клуб российской Премьер-лиги обратил внимание на Максумова во время учебно-тренировочного сбора, который в июне проходил в СЦ «Веста» в Дзержинске.

ПФК «Арсенал» основан в 2019 году предпринимателем Алексеем Мелешкевичем и президентом шведского АФК «Эскильстуна» Алексом Руссхольмом. Клуб лидирует во второй лиге чемпионата Беларуси: 12 игр, 36 очков.
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Тэги: ПФК Арсенал Арсенал-Дзержинск ФК Ростов Персона: Джамшед Максумов Алексей Мелешкевич Город: Дзержинск