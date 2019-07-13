ФК «Ростов» подписал контракт с игроком из второй лиги чемпионата Беларуси
Российский футболист Джамшед Максумов 1999 года рождения перешел в начале сезона в дзержинский «Арсенал».
На счету игрока участие в восьми матчах чемпионата и в матче 1/32 финала Кубка Беларуси против «Молодечно». В этих играх он забил три гола и сделал три голевых передачи,
Клуб российской Премьер-лиги обратил внимание на Максумова во время учебно-тренировочного сбора, который в июне проходил в СЦ «Веста» в Дзержинске.
ПФК «Арсенал» основан в 2019 году предпринимателем Алексеем Мелешкевичем и президентом шведского АФК «Эскильстуна»