ФК «Ростов» подписал контракт с игроком из второй лиги чемпионата Беларуси

Российский футболист Джамшед Максумов 1999 года рождения перешел в начале сезона в дзержинский «Арсенал».

На счету игрока участие в восьми матчах чемпионата и в матче 1/32 финала Кубка Беларуси против «Молодечно». В этих играх он забил три гола и сделал три голевых передачи, сообщили в клубе.

Клуб российской Премьер-лиги обратил внимание на Максумова во время учебно-тренировочного сбора, который в июне проходил в СЦ «Веста» в Дзержинске.