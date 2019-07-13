Уборщица украла 400 рублей в хойникском магазине

Копилка с монетами находилась в сумке, которая висела в подсобном помещении магазина.

По информации областного УВД, местная жительница сообщила 12 июля о пропаже своих денег. Она бросала двухрублевые монеты в копилку несколько лет. Когда потерпевшая в очередной раз решила пополнить копилку, то обнаружила ее пропажу.

Сотрудники милиции заподозрили в краже временную уборщицу. Сначала та отрицала причастность к краже, но позже показала, где лежат черепки и выдала часть похищенной суммы.

По факту кражи возбудили уголовное дело.