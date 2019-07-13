Сомалийские исламисты напали на отель и убили 26 человек
Боевики исламистской группировки «Аш-Шабаб» атаковали гостиницу, где часто останавливаются политики и проживающие за границей сомалийцы. Среди погибших — депутат парламента и канадская журналистка.
В Сомали в результате нападения боевиков на Asasey Hotel в портовом городе Кисмайо на юге страны погибли не менее 26 человек, еще 56 были ранены, сообщает
В этой гостинице часто останавливаются политики и сомалийцы, проживающие за границей. Одна из жертв — известная канадская журналистка сомалийского происхождения. Нападение произошло в преддверии региональных выборов, когда в гостинице собралось много политиков и предпринимателей.
Сначала возле отеля смертник подорвал в пятницу заминированный автомобиль, затем другие боевики штурмовали гостиницу. Бои с исламистами продолжались всю ночь. Лишь в субботу правоохранительные органы объявили, что все боевики ликвидированы и гостиница находится под контролем силовиков.