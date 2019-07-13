Сомалийские исламисты напали на отель и убили 26 человек

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Боевики исламистской группировки «Аш-Шабаб» атаковали гостиницу, где часто останавливаются политики и проживающие за границей сомалийцы. Среди погибших — депутат парламента и канадская журналистка.

В Сомали в результате нападения боевиков на Asasey Hotel в портовом городе Кисмайо на юге страны погибли не менее 26 человек, еще 56 были ранены, сообщает Deutsche Welle. Жертвами нападения на гостиницу стали бывший министр местной администрации, депутат парламента. Среди иностранцев погибли два американца, британец, китаец, три танзанийца и три кенийца.

В этой гостинице часто останавливаются политики и сомалийцы, проживающие за границей. Одна из жертв — известная канадская журналистка сомалийского происхождения. Нападение произошло в преддверии региональных выборов, когда в гостинице собралось много политиков и предпринимателей.

Количество жертв нападения на отель в Могадишо увеличилось до 25, террористы задержаны

Сначала возле отеля смертник подорвал в пятницу заминированный автомобиль, затем другие боевики штурмовали гостиницу. Бои с исламистами продолжались всю ночь. Лишь в субботу правоохранительные органы объявили, что все боевики ликвидированы и гостиница находится под контролем силовиков.
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Тэги: Аш-Шабаб исламисты Сомали

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