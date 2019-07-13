Россельхознадзор проведет инспекцию белорусских производителей яблок

Представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на следующей неделе посетят Беларусь для оценки производственных мощностей предприятий по выращиванию яблок, говорится в сообщении ведомства.

Договоренность об этом была достигнута 12 июля в ходе переговоров Россельхознадзора с белорусской Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений. Обсуждалась возможность снятия временных ограничений на поставки яблок из Беларуси.

«Должностные лица Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 года посетят Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок, обеспечения прослеживаемости указанной продукции при поставках в Российскую Федерацию, а также для ознакомления с системой фитосанитарной сертификации яблок», — сообщает Россельхознадзор.

Запрет на ввоз яблок и груш из Беларуси был введен 12 апреля. Москва обвиняет Минск в поставках санкционной продукции из Европы под видом белорусской.

В конце мая глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство пока не намерено инициировать снятие запрета на поставки яблок и груш из Беларуси. При этом чиновник не исключил, что Россельхознадзор введет новые запреты на поставки овощей и фруктов из Беларуси.