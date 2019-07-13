Семейную пару из России задержали за шпионаж в пользу Латвии

Жительница Калининграда Антонина Зимина подозревается в государственной измене в пользу Латвии.

Она была задержана сотрудниками ФСБ летом 2018 года и до сих пор находится под следствием. 10 июля 2019 года был задержан супруг Зиминой Константин Антонец. Отец Антонины Зиминой считает, что к делу против ее дочери и зятя причастен ее друг, которого пара пригласила на свадьбу, сообщает newkaliningrad.ru .

В апреле 2015 года Антонина и Константин поженились. На свадьбе присутствовали гости в том числе и из Латвии. «Оказался в числе приглашенных и старый друг Антонины, давно работавший в калининградском управлении ФСБ. Он тогда подпил хорошенько, перед латышами выпендривался, что он — сотрудник ФСБ. Я лично думаю, что к аресту моей дочери причастен этот ее старый приятель-ФСБшник, он же на свадьбе со всеми латышами и зазнакомился и сам рассказывал, что работает в ФСБ. При чем тут моя дочь?», — заявил Зимин изданию.

До 2016 года Антонина Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Кроме того, она была членом Клуба друзей Фонда Горчакова — фонда поддержки публичной дипломатии, и считалась независимым экспертом в сфере политики стран Балтии вообще и Латвии — в частности.

С июля 2018 года она находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене — по версии следствия, она раскрыла действующего сотрудника ФСБ латвийской разведке.