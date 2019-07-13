Киевский аэропорт сообщил подробности инцидента с самолетом «Белавиа»

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Киевский аэропорт «Жуляны» сообщил на официальной странице в «Фейсбуке» об инциденте, произошедшем с самолетом белорусской авиакомпании.

«12 июля 2019 года в 23:40 воздушное судно Boeing 737-300 с бортовым номером EW 336PA, рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшее рейс по маршруту Минск — Киев, при посадке на взлетно-посадочную полосу выкатилось за ее пределы», — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, ни один из 139 пассажиров и 5 членов экипажа, находившихся на борту, в результате инцидента не пострадал.

Как сообщалось ранее, по оценкам пассажиров, борт «Белавиа» выкатился примерно на 100 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив при этом сигнальные фонари. Аэропорт временно не принимал самолеты, прибывающие авиалайнеры уходили на запасные аэродромы.
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Тэги: Жуляны Белавиа авиаинцидент Город: Киев

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