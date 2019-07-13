Телеведущего Андрея Малахова назвали врагом Украины

Журналист попал в базу данных украинского портала «Миротворец»: его фамилия указана в разделе «Чистилище».

Там указано, что Малахов принял сознательное участие в «информационно-пропагандистской провокации России» — телемосте между Москвой и Киевом «Надо поговорить», организованном каналом «Россия 1».

«Центр „Миротворец“ просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», — говорится в сообщении сайта.

В начале июня в черный список россиян, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины, попал Владимир Познер.