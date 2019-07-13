Лучший хоккеист Беларуси не знал, что в Минске прошли Евроигры

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Нападающий сборной Беларуси Джефф Платт сыграл важную роль в успешном выступлении белорусской сборной на ЧМ в Нур-Султане и был впервые признан лучшим хоккеистом нашей страны.

Бывший игрок минского «Динамо» летом перебрался из «Йокерита» в российский «Автомобилист», а свое 34-летие встретил в Финляндии, откуда родом его супруга Мия.

Корреспондент pressball.by спросил у него о прошедших в Минске Евроиграх.

«Честно говоря, не слышал об этом. В последнее время почти не заходил в интернет. Сейчас загуглю. Ого, довольно странный набор видов спорта. Ну да, интересно. Что-то типа Олимпиады, но не совсем», — ответил хоккеист.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 КХЛ Персона: Джефф Платт

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