Лучший хоккеист Беларуси не знал, что в Минске прошли Евроигры

Нападающий сборной Беларуси Джефф Платт сыграл важную роль в успешном выступлении белорусской сборной на ЧМ в Нур-Султане и был впервые признан лучшим хоккеистом нашей страны.

Бывший игрок минского «Динамо» летом перебрался из «Йокерита» в российский «Автомобилист», а свое 34-летие встретил в Финляндии, откуда родом его супруга Мия.

Корреспондент pressball.by спросил у него о прошедших в Минске Евроиграх.

«Честно говоря, не слышал об этом. В последнее время почти не заходил в интернет. Сейчас загуглю. Ого, довольно странный набор видов спорта. Ну да, интересно. Что-то типа Олимпиады, но не совсем», — ответил хоккеист.