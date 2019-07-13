Все билеты на матч БАТЭ с «Пястом» проданы

Решающая игра за выход во второй раунд квалификации Лиги чемпионов пройдет 17 июля в польском Гливице.

Все места на игру с борисовчанами уже проданы. Об этом сообщил в своем твитере менеджер польского клуба.

Домашние матчи «Пяст» проводит на стадионе, отреставрированном в 2011 году. Арена вмещает 10 037 человек.

Вход для болельщиков белорусского клуба на этот матч будет свободным, сообщается на сайте БАТЭ. Допуск на гостевые сектора будет осуществляться только по предъявлении паспорта, при заблаговременном заполнении специальной анкеты.

Если борисовчане пройдут польский «Пяст», то во втором раунде квалификации сыграют с победителем серии между североирландским «Линфилдом» и норвежским «Русенборгом». Если же БАТЭ проиграет, то сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы с проигравшим в паре «Дандолк» (Ирландия)/«Рига» (Латвия).