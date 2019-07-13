Ученые впервые опубликовали изображение квантовой запутанности
Физики из Университета Глазго смогли засечь квантовую запутанность на специальную камеру. Это первое в мире изображение до сих пор необъяснимого квантового явления.
Недавно физик-теоретик из США Брайан Свингл предложил теорию, согласно которой мельчайшие частицы материи создают все пространство во Вселенной. Свингл пришел к такому выводу, изучая феномен квантовой запутанности — взаимозависимости пар запутанных квантов.
Загадка квантовой запутанности заключается в том, что до измерения одного из квантов мы не знаем в каком состоянии они находятся. Но, когда мы узнаем состояние первого кванта — второй якобы подстраивается и мгновенно получает противоположное значение, даже если эти кванты разнесены в пространстве-времени на разные уголки Вселенной. Это противоречит общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Несмотря на множество неизвестных, физики из Университета Глазго на днях опубликовали первую в мире фотографию квантовой запутанности. Как передает научный журнал
Чтобы заснять это, ученые разработали специальную камеру, которая реагирует на потоки запутанных фотонов.