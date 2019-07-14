Фотофакт. Пинск превратился в Венецию после дождя 14.07.2019 / 08:07 / Общество Просмотров: 295 A- A+ В сети опубликованы фотографии улиц Пинска после прошедшего здесь дождя. Как видим, на некоторое время этот полесский город превратился в настоящую Венецию. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: непогода Город: Пинск Другие материалы на эту тему: Жуткие кадры стихии, которая хозяйничала в Беларуси Как из ведра. Минск попал под грозовой фронт Смерч и ливень. В Минске срывало крыши и затапливало улицы Ну, здравствуй, осень! Минск в ожидании погодного армагеддона