Фотофакт. Пинск превратился в Венецию после дождя

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В сети опубликованы фотографии улиц Пинска после прошедшего здесь дождя.

Как видим, на некоторое время этот полесский город превратился в настоящую Венецию.

 
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Тэги: непогода Город: Пинск

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