Блэкаут в Нью-Йорке: остановилось метро, люди застряли в лифтах, погасли светофоры
Около 70 тысяч человек коснулось отключение электричества, произошедшее накануне в Нью-Йорке. Об этом сообщила энергетическая компания Con Edison.
Из-за ЧП, как отмечается, остановились поезда в метро, некоторые люди застряли в лифтах, на улицах погасли фонари и светофоры.
Как отметил глава компании Джон Макэвой, летняя жара, которая может привести к увеличению нагрузки на энергосистему, не была причиной блэкаута.
В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено.
Предварительно установлено, что отключение произошло из-за пожара в трансформаторе на Манхэттене на 64-й улице, пишет