Блэкаут в Нью-Йорке: остановилось метро, люди застряли в лифтах, погасли светофоры

/ Мир
Просмотров: 713

Около 70 тысяч человек коснулось отключение электричества, произошедшее накануне в Нью-Йорке. Об этом сообщила энергетическая компания Con Edison.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Из-за ЧП, как отмечается, остановились поезда в метро, некоторые люди застряли в лифтах, на улицах погасли фонари и светофоры.

Как отметил глава компании Джон Макэвой, летняя жара, которая может привести к увеличению нагрузки на энергосистему, не была причиной блэкаута.

В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено.

Предварительно установлено, что отключение произошло из-за пожара в трансформаторе на Манхэттене на 64-й улице, пишет Би-би-си.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: США блэкаут Персона: Джон Макэвой Город: Нью-Йорк

Другие материалы на эту тему:

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Трамп идет по стопам Лукашенко

Трамп идет по стопам Лукашенко