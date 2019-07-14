Блэкаут в Нью-Йорке: остановилось метро, люди застряли в лифтах, погасли светофоры

Около 70 тысяч человек коснулось отключение электричества, произошедшее накануне в Нью-Йорке. Об этом сообщила энергетическая компания Con Edison.

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Из-за ЧП, как отмечается, остановились поезда в метро, некоторые люди застряли в лифтах, на улицах погасли фонари и светофоры.

Как отметил глава компании Джон Макэвой, летняя жара, которая может привести к увеличению нагрузки на энергосистему, не была причиной блэкаута.

В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено.