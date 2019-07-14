Лукашенко хочет вместе с Макроном консолидировать международное сообщество

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 424

Александр Лукашенко удовлетворен положительной тенденцией развития отношений и конкретными результатами белорусско-французского взаимодействия в политической, торговой и гуманитарных сферах.

Фото пресс-службы президента

Как отмечается в его поздравлении президенту Франции Эммануэлю Макрону с Днем Французской Республики, Минск подтвердил готовность к дальнейшим совместным усилиям для реализации имеющегося потенциала.

Лукашенко убежден, что совместными усилиями можно консолидировать международное сообщество в целях «поддержания надлежащей архитектуры европейской безопасности способствует укреплению стабильности в регионе и отвечает интересам наших государств».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Франция Персона: Александр Лукашенко Эммануэль Макрон

Другие материалы на эту тему:

Посол Дидье Канесс: в Беларуси существуют барьеры для французского импорта

Посол Дидье Канесс: в Беларуси существуют барьеры для французского импорта

Анатолий Лебедько. ПРАВЫЙ ВЗГЛЯД. Лукашенко: недолетевший до Парижа...

Анатолий Лебедько. ПРАВЫЙ ВЗГЛЯД. Лукашенко: недолетевший до Парижа...

Белорусский министр Макей отбрил француза Олланда, но затушевал терки с Кремлем

Белорусский министр Макей отбрил француза Олланда, но затушевал терки с Кремлем

«У нас безработные мигранты богаче». Французы приехали в Беларусь и удивились

«У нас безработные мигранты богаче». Французы приехали в Беларусь и удивились