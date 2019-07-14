Лукашенко хочет вместе с Макроном консолидировать международное сообщество

Александр Лукашенко удовлетворен положительной тенденцией развития отношений и конкретными результатами белорусско-французского взаимодействия в политической, торговой и гуманитарных сферах.

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Как отмечается в его поздравлении президенту Франции Эммануэлю Макрону с Днем Французской Республики, Минск подтвердил готовность к дальнейшим совместным усилиям для реализации имеющегося потенциала.

Лукашенко убежден, что совместными усилиями можно консолидировать международное сообщество в целях «поддержания надлежащей архитектуры европейской безопасности способствует укреплению стабильности в регионе и отвечает интересам наших государств».