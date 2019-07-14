20 июля в парке Горького пройдет праздник в честь Дня пожарной службы
Праздничные мероприятия в честь Дня пожарной службы пройдут 20 июля в минском Центральном детском парке им. Горького.
Гостей праздника ожидают парад и выставка пожарной аварийно-спасательной техники, праздничные концерт и фейерверк, водная феерия, демонстрация работы воздушных судов.
Не обойдется и без любимцев публики — лабрадоров из кинологической службы Республиканского отряда специального назначения.
На всех игровых локациях можно будет заработать специальные жетоны, а потом обменять их на призы и сувениры.
Подкрепиться можно будет на одной из четырех полевых кухонь.
Начало праздника — в 11:00.