20 июля в парке Горького пройдет праздник в честь Дня пожарной службы

Праздничные мероприятия в честь Дня пожарной службы пройдут 20 июля в минском Центральном детском парке им. Горького.

Гостей праздника ожидают парад и выставка пожарной аварийно-спасательной техники, праздничные концерт и фейерверк, водная феерия, демонстрация работы воздушных судов.

Не обойдется и без любимцев публики — лабрадоров из кинологической службы Республиканского отряда специального назначения.

На всех игровых локациях можно будет заработать специальные жетоны, а потом обменять их на призы и сувениры.

Подкрепиться можно будет на одной из четырех полевых кухонь.

Начало праздника — в 11:00.