В Витебске обокрали туристку из России

28-летняя жительница российского города Великие Луки Псковской области лишилась в Витебске сумки.

Молодая россиянка в одном из витебских кафе повесила свою сумку на спинку стула, а буквально через несколько минут сумка исчезла.

Жительница Великих Лук обратилась в милицию. По камерам видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов установили, что сумку забрал неизвестный мужчина.