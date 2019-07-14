В Витебске обокрали туристку из России

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28-летняя жительница российского города Великие Луки Псковской области лишилась в Витебске сумки.

Молодая россиянка в одном из витебских кафе повесила свою сумку на спинку стула, а буквально через несколько минут сумка исчезла.

Жительница Великих Лук обратилась в милицию. По камерам видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов установили, что сумку забрал неизвестный мужчина.

По приметам подозреваемый в краже — 58-летний житель Городка — был задержан в течение часа. Возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Витебского облисполкома.
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Тэги: кража Город: Витебск

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