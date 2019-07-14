В Витебске обокрали туристку из России
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28-летняя жительница российского города Великие Луки Псковской области лишилась в Витебске сумки.
Молодая россиянка в одном из витебских кафе повесила свою сумку на спинку стула, а буквально через несколько минут сумка исчезла.
Жительница Великих Лук обратилась в милицию. По камерам видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов установили, что сумку забрал неизвестный мужчина.
По приметам подозреваемый в краже — 58-летний житель Городка — был задержан в течение часа. Возбуждено уголовное дело,