В Бресте противники аккумуляторного завода вновь вышли на площадь

14 июля на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, сегодня на площади было около 150 человек. Участники встречи обсуждали, когда завод будет закрыт окончательно.

Судя по сообщениям активистов, которые продолжают дежурить возле завода, какие-то «минимальные действия там происходят». Деятельность предприятия после задержаний и возбуждения уголовных дел против его руководителей минимизирована, а производственная деятельность не осуществляется.

Как сообщила БелаПАН активистка Юлия Зубик, она получила повестку из отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Брестского райисполкома, в которой ей предложено дать объяснения по поводу ее заявлений в милицию о незаконной работе аккумуляторного завода.

«Из повестки понятно, что в отношении ООО «АйПауэр»ведется административный процесс о нарушении правил ввода в эксплуатацию производств по части 3 статьи 21.6 КоАП», — сообщила Зубик.

После встречи на площади противники завода вновь прошли по центральным улицам — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».