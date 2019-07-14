В Бресте противники аккумуляторного завода вновь вышли на площадь
14 июля на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.
Как сообщил
Судя по сообщениям активистов, которые продолжают дежурить возле завода, какие-то «минимальные действия там происходят». Деятельность предприятия после задержаний и возбуждения уголовных дел против его руководителей минимизирована, а производственная деятельность не осуществляется.
Как сообщила БелаПАН активистка Юлия Зубик, она получила повестку из отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Брестского райисполкома, в которой ей предложено дать объяснения по поводу ее заявлений в милицию о незаконной работе аккумуляторного завода.
«Из повестки понятно, что в отношении ООО «АйПауэр»ведется административный процесс о нарушении правил ввода в эксплуатацию производств по части 3 статьи 21.6 КоАП», — сообщила Зубик.
После встречи на площади противники завода вновь прошли по центральным улицам — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».