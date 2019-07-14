В Молодечно открылась первая в Беларуси улица стрит-фуда

13 июля в Молодечно открылась «Улица стрит-фуда». Это первый в стране проект, который на одной улице объединяет 12 ресторанов, а также креативное пространство для выставок, лекций и уличных выступлений.

К открытию улицу Франциска Скорины расписали граффити художники из разных стран. Теперь количество рисунков здесь не меньше, чем на минской Октябрьской.

Первым ивентом на «Улице стрит-фуда» стал гастрофестиваль, в котором приняли участие семь ресторанов с азиатской, белорусской и мексиканской кухнями.

В летний сезон организаторы обещают проводить на улице лекции, выставки и выступления уличных музыкантов.

Идея проекта впервые была представлена в 2018 году на конкурсе социальных проектов Social Weekend, где организаторы получили финансовую поддержку в 10 000 рублей от velcom | A1.

«Подготовка проекта заняла у нас чуть меньше года. За это время мы добились того, чтобы часть улицы стала пешеходной, вместе с командой и с помощью волонтеров установили уличную мебель, занялись озеленением и освещением, появилось место и для музыкантов — рассказывает Анна Холод, организатор улицы стрит-фуда. — Нам важно было создать полноценное городское арт-пространство, где смогут проходить лекции, выставки и концерты, доступные для всех, где люди смогут весело и интересно проводить время».