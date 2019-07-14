Авиаинцидент в Саратове. Як-42 при посадке выкатился за полосу

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Самолет Як-42 авиакомпании «Саратовские авиалинии» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Саратова.



Инцидент случился 14 июля в 16:40 местного времени. Самолет выполнял рейс из Сургута. На борту находилось 111 пассажиров, никто не пострадал. Пассажиров отвезли в здание аэропорта.

По предварительной информации, самолет не поврежден. Причины инцидента пока неизвестны. Будет проведена проверка.

Схожий инцидент случился поздно вечером 12 июля в киевском аэропорту «Жуляны» с самолетом авиакомпании «Белавиа». При посадке самолет Boeing 737-300, летевший из Минска, выкатился за полосу, сбив несколько осветительных приборов. Никто не пострадал.

 

 

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Тэги: авиаинцидент Саратовские авиалинии Як-42 Город: Саратов

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