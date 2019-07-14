Минск обыграл Брест в динамовском дерби

Брестское «Динамо» потерпело первое поражение в текущем чемпионате. 14 июля на своем стадионе брестчане проиграли минскому «Динамо» — 1:2.

У столичного клуба дублем отметился украинский полузащитник Дмитрий Билоног (80-я и 85-я минуты), у брестчан забил также украинский легионер Александр Нойок (82-я).

По итогам 15-го тура брестское «Динамо» опустилось на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед борисовский БАТЭ, который накануне обыграл жодинское «Торпедо-БелАЗ».

У БАТЭ сейчас 37 очков, у брестского «Динамо» — 36, третьим идет солигорский «Шахтер» — 31 очко (после 14 матчей). Минское «Динамо» поднялось на четвертую строку — 28 очков.