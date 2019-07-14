В Кобринском районе на свадьбе убили одного из гостей

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Трагедией завершилась свадьба в агрогородке Городец Кобринского района. Один человек убит, второй — в больнице.

Фото 1reg.by

Как сообщает «Першы Рэгіён», свадьбу гуляли в местной столовой. Отец невесты и один из гостей вышли из зала на воздух.

По свидетельствам очевидцев, у мужчин случился какой-то конфликт с группой подростков. Их было человек пять-семь, в том числе девушки. По невыясненной пока причине подростки сильно избили мужчин. Один из них — житель соседнего Дрогичинскогно района — умер на месте.

Говорят, что подростки пришли на свадьбу и требовали, чтобы им налили водки.
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Тэги: убийство свадьба Город: Кобрин

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