В Кобринском районе на свадьбе убили одного из гостей
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Трагедией завершилась свадьба в агрогородке Городец Кобринского района. Один человек убит, второй — в больнице.
Как сообщает
По свидетельствам очевидцев, у мужчин случился какой-то конфликт с группой подростков. Их было человек пять-семь, в том числе девушки. По невыясненной пока причине подростки сильно избили мужчин. Один из них — житель соседнего Дрогичинскогно района — умер на месте.
Говорят, что подростки пришли на свадьбу и требовали, чтобы им налили водки.