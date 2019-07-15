Певец из Казахстана Адильхан Макин претендует на гран-при «Витебска-2019»

На гран-при конкурса молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» претендует представитель Казахстана Адильхан Макин.

Адильхан Макин

В первый конкурсный день жюри оценило его выступление в 89 баллов, столько же он получил и на втором концерте. Таким образом, Адильхан Макин превзошел успех своего соотечественника Димаша Кудайбергена, который завоевал гран-при «Славянского базара в Витебске» в 2015 году, набрав 175 очков.

По итогам двух конкурсных дней по 171 баллу набрали представители Израиля Илай и Грузии Георгий Путкарадзе.

Илай

Георгий Путкарадзе

На один балл меньше у белоруса Ивана Здонюка. 168 баллов у представителя России Ивана Дятлова, еще три конкурсанта набрали по 167 очков: Лидия Исак из Молдовы, Паулина из Литвы и Дмитрий Бабак из Украины.

Иван Здонюк

В этом году обладатель гран-при получит 20 тысяч долларов, первой премии — 15 тысяч долларов, второй премии — 10 тысяч долларов, третьей премии — 5 тысяч долларов.

Фото Сергея Серебро