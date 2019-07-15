«Белавиа» начинает летать в Мюнхен
15 июля авиакомпания «Белавиа» совершит первый регулярный рейс по маршруту Минск — Мюнхен — Минск.
Полеты в Мюнхен будут выполняться четыре раза в неделю с вылетом из Минска в 12:30 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в международный аэропорт имени Штрауса в 13:35.
Обратный рейс из Мюнхена планируется осуществлять с вылетом в 14:15 и прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 17:15. Время для всех аэропортов указано местное.
Полеты планируется осуществлять на самолете Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит порядка двух часов.
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Мюнхен станет четвертым немецким городом, куда «Белавиа» выполняет регулярные рейсы. Сейчас из Минска напрямую можно долететь до Берлина, Франкфурта и Ганновера.