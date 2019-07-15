«Белавиа» начинает летать в Мюнхен

15 июля авиакомпания «Белавиа» совершит первый регулярный рейс по маршруту Минск — Мюнхен — Минск.

Полеты в Мюнхен будут выполняться четыре раза в неделю с вылетом из Минска в 12:30 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибытием в международный аэропорт имени Штрауса в 13:35.

Обратный рейс из Мюнхена планируется осуществлять с вылетом в 14:15 и прилетом в Национальный аэропорт «Минск» в 17:15. Время для всех аэропортов указано местное.

Полеты планируется осуществлять на самолете Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит порядка двух часов.

Стоимость билетов при покупке на сайте belavia.by в одну сторону составит от 115 евро, включая таксы и сборы, и от 255 евро — туда-обратно.

Мюнхен станет четвертым немецким городом, куда «Белавиа» выполняет регулярные рейсы. Сейчас из Минска напрямую можно долететь до Берлина, Франкфурта и Ганновера.