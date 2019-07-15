В Речице нетрезвый водитель врезался в машину ГАИ

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ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ случилось в ночь на 13 июля в Речице.

На улице Трифонова инспекторы ГАИ вели разбирательство с пешеходом, нарушившим правила дорожного движения. Примерно в пять минут первого в служебный автомобиль, который был обозначен аварийной сигнализацией и включенным маячком синего цвета, врезалась «Ауди А4», ехавшая в попутном направлении.

Как выяснилось, 33-летний водитель «Ауди» находился в нетрезвом состоянии. В его отношении составлено три административных материала. Пострадавших в результате ДТП нет, но автомобили получили механические повреждения, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
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Тэги: ДТП ГАИ пьяный водитель Город: Речица

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