В Речице нетрезвый водитель врезался в машину ГАИ

ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ случилось в ночь на 13 июля в Речице.

На улице Трифонова инспекторы ГАИ вели разбирательство с пешеходом, нарушившим правила дорожного движения. Примерно в пять минут первого в служебный автомобиль, который был обозначен аварийной сигнализацией и включенным маячком синего цвета, врезалась «Ауди А4», ехавшая в попутном направлении.