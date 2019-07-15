Два сотрудника правоохранительных органов задержаны нетрезвыми за рулем
В течение минувших выходных за управление транспортными средствами в нетрезвом виде в Беларуси задержано 173 водителя, в том числе два сотрудника правоохранительных органов.
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«Невзирая на ранги, звания и заслуги, сотрудник органов внутренних дел, которого остановили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однозначно будет уволен и понесет наказание в соответствии с законом», — написала пресс-секретарь МВД.