Два сотрудника правоохранительных органов задержаны нетрезвыми за рулем

В течение минувших выходных за управление транспортными средствами в нетрезвом виде в Беларуси задержано 173 водителя, в том числе два сотрудника правоохранительных органов.

Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Сотрудниками каких именно правоохранительных органов являются задержанные водители в погонах, не сообщается. При этом Чемоданова отмечает, что оба «находились вне службы».

«Невзирая на ранги, звания и заслуги, сотрудник органов внутренних дел, которого остановили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однозначно будет уволен и понесет наказание в соответствии с законом», — написала пресс-секретарь МВД.