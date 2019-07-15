Два сотрудника правоохранительных органов задержаны нетрезвыми за рулем

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В течение минувших выходных за управление транспортными средствами в нетрезвом виде в Беларуси задержано 173 водителя, в том числе два сотрудника правоохранительных органов.

Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Сотрудниками каких именно правоохранительных органов являются задержанные водители в погонах, не сообщается. При этом Чемоданова отмечает, что оба «находились вне службы».

«Невзирая на ранги, звания и заслуги, сотрудник органов внутренних дел, которого остановили за рулем в состоянии алкогольного опьянения, однозначно будет уволен и понесет наказание в соответствии с законом», — написала пресс-секретарь МВД.
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Тэги: пьяный водитель милиционеры Персона: Ольга Чемоданова

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