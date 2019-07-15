В Минске уборщица похитила прокатный самокат и спрятала в подвале

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Очередной случай хищения прокатного электросамоката зарегистрирован в Минске. В краже подозревается 55-летняя уборщица.

Женщина занимается уборкой подземного пешеходного перехода. В один из дней она обратила внимание на стоящий без присмотра электрический самокат. Уборщица спрятала его в подсобном помещении, но вскоре узнала, что самокат арендный и на нем имеются датчики отслеживания.

Тогда женщина попросила неизвестного мужчину разобрать самокат и достать датчики. После чего женщина отнесла самокат домой и спрятала в подвале. С мужчиной она расплатилась алкоголем.

Однако даже с извлеченными датчиками самокат был найден сотрудниками милиции. Сумма ущерба составила порядка 1000 рублей, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Материалы переданы в Советский (г. Минска) райотдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям задержанной. В случае возбуждения уголовного дела женщине грозит до трех лет лишения свободы.
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Тэги: кража электросамокат самокат Город: Минск

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