В Минске уборщица похитила прокатный самокат и спрятала в подвале

Очередной случай хищения прокатного электросамоката зарегистрирован в Минске. В краже подозревается 55-летняя уборщица.

Женщина занимается уборкой подземного пешеходного перехода. В один из дней она обратила внимание на стоящий без присмотра электрический самокат. Уборщица спрятала его в подсобном помещении, но вскоре узнала, что самокат арендный и на нем имеются датчики отслеживания.

Тогда женщина попросила неизвестного мужчину разобрать самокат и достать датчики. После чего женщина отнесла самокат домой и спрятала в подвале. С мужчиной она расплатилась алкоголем.

Однако даже с извлеченными датчиками самокат был найден сотрудниками милиции. Сумма ущерба составила порядка 1000 рублей, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Материалы переданы в Советский (г. Минска) райотдел Следственного комитета для дачи правовой оценки действиям задержанной. В случае возбуждения уголовного дела женщине грозит до трех лет лишения свободы.