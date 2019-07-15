В Сенно будут судить работницу магазина, похитившую более 30 тысяч рублей

Прокурору для направления в суд передано уголовное дело в отношении 43-летней жительницы города Сенно Витебской области, обвиняемой в присвоении имущества в особо крупном размере и служебном подлоге.

Как установило следствие, работая в одном из магазинов города, женщина с января 2017 года по июль 2018-го систематически похищала вверенные ей наличные денежные средства.

Женщина изымала из кассы магазина деньги, которые покупатели вносили за товар или в качестве взносов по рассрочке. Чтобы скрыть хищения, вносила ложные сведения и записи в официальные документы.

Всего было похищено более 30 тысяч рублей. Потерпевшими признано 49 человек.

Потерпевшая раскаивается в содеянном и частично возместила ущерб, сообщает Следственный комитет. К обвиняемой применена мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.