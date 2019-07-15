Автомобиль из кортежа Зеленского столкнулся с автобусом, перевозившим детей

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В Запорожской области 14 июля случилось ДТП с участием автотранспорта из кортежа президента Украины.

Управление государственной охраны сообщает, что личный состав ведомства возвращался в Киев из командировки. По данным управления, в результате аварии из кортежа пострадал только микроавтобус «Фольксваген Транспортер».

Президента Украины Владимира Зеленского в кортеже не было. Он вернулся в Киев самолетом.

Два других легковых автомобиля, также пострадавших в ДТП, не имеют отношения к президентскому кортежу и двигались в попутном направлении.

ДТП случилось в момент, когда кортеж обгонял колонну автобусов, перевозивших детей. В результате инцидента один из автобусов съехал в кювет, сообщает liga.net. Никто не пострадал.
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Тэги: Украина ДТП кортеж президента Персона: Владимир Зеленский Город: Запорожье

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