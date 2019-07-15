Автомобиль из кортежа Зеленского столкнулся с автобусом, перевозившим детей
В Запорожской области 14 июля случилось ДТП с участием автотранспорта из кортежа президента Украины.
Управление государственной охраны
Президента Украины Владимира Зеленского в кортеже не было. Он вернулся в Киев самолетом.
Два других легковых автомобиля, также пострадавших в ДТП, не имеют отношения к президентскому кортежу и двигались в попутном направлении.
ДТП случилось в момент, когда кортеж обгонял колонну автобусов, перевозивших детей. В результате инцидента один из автобусов съехал в кювет, сообщает