В Островецком районе «Опель» вылетел в кювет. Водитель погиб
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Двадцатилетний житель поселка Гудогай Островецкого района погиб в результате ДТП, случившегося в ночь на 14 июля.
На втором километре автодороги Лоша — Рымуни автомобиль «Опель Вектра», которым управлял молодой человек, вылетел в кювет и опрокинулся.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги,
Находившийся на пассажирском сидении 19-летний приятель водителя остался жив, так как, в отличие от своего друга, был пристегнут ремнем безопасности.