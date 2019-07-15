В Островецком районе «Опель» вылетел в кювет. Водитель погиб

Двадцатилетний житель поселка Гудогай Островецкого района погиб в результате ДТП, случившегося в ночь на 14 июля.

На втором километре автодороги Лоша — Рымуни автомобиль «Опель Вектра», которым управлял молодой человек, вылетел в кювет и опрокинулся.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги, сообщает областное управление ГАИ.

Находившийся на пассажирском сидении 19-летний приятель водителя остался жив, так как, в отличие от своего друга, был пристегнут ремнем безопасности.