В Добрушском районе пенсионер из Витебска попал под поезд
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Пенсионер из Витебска попал под поезд. Инцидент произошел утром 14 июля в Добрушском районе на перегоне Носовичи — Тереховка.
Мужчина 1942 года рождения переходил пути перед прибывающим поездом Круговец — Гомель. Машинист подавал мужчине звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение.
В результате столкновения пенсионер доставлен в реанимационное отделение больницы.
С начала года это уже 53-й инцидент на железной дороге,