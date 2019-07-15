В Добрушском районе пенсионер из Витебска попал под поезд

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Пенсионер из Витебска попал под поезд. Инцидент произошел утром 14 июля в Добрушском районе на перегоне Носовичи — Тереховка.

Мужчина 1942 года рождения переходил пути перед прибывающим поездом Круговец — Гомель. Машинист подавал мужчине звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение.

В результате столкновения пенсионер доставлен в реанимационное отделение больницы.

С начала года это уже 53-й инцидент на железной дороге, сообщает пресс-служба МВД.
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Тэги: попал под поезд Город: Добруш

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