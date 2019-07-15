В Добрушском районе пенсионер из Витебска попал под поезд

Пенсионер из Витебска попал под поезд. Инцидент произошел утром 14 июля в Добрушском районе на перегоне Носовичи — Тереховка.

Мужчина 1942 года рождения переходил пути перед прибывающим поездом Круговец — Гомель. Машинист подавал мужчине звуковые сигналы, а затем применил экстренное торможение.

В результате столкновения пенсионер доставлен в реанимационное отделение больницы.