Дважды в это воскресенье спасатели выезжали на поиски заблудившихся грибников

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В минувшее воскресенье, 14 июля, трое грибников заблудились в лесу и обратились в МЧС за помощью.

В 10:11 спасателям поступило сообщение от женщины, которая не могла найти дорогу из леса в районе деревни Мощены Ушачского района Витебской области.

На поиски работники МЧС выехали совместно с сотрудниками милиции. Связь поддерживалась по телефону. В 11:50 женщина вышла на звуки автоцистерны. Заблудившуюся осмотрели врачи, госпитализация не потребовалась.

В 11:05 пришло сообщение из Речицкого района. Там местные спасатели выехали в лесной массив возле деревни Свидовка. Помощь требовалась женщине и ее сыну, которые после трех часов хождеия по лесу поняли, что заблудились.

В 13:55 мать и сын вышли из леса на звук сигнала автоцистерны. В медпомощи также не нуждались, сообщает пресс-служба МЧС.
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Тэги: грибники заблудились Город: Ушачи Речица

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