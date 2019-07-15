Дважды в это воскресенье спасатели выезжали на поиски заблудившихся грибников

В минувшее воскресенье, 14 июля, трое грибников заблудились в лесу и обратились в МЧС за помощью.

В 10:11 спасателям поступило сообщение от женщины, которая не могла найти дорогу из леса в районе деревни Мощены Ушачского района Витебской области.

На поиски работники МЧС выехали совместно с сотрудниками милиции. Связь поддерживалась по телефону. В 11:50 женщина вышла на звуки автоцистерны. Заблудившуюся осмотрели врачи, госпитализация не потребовалась.

В 11:05 пришло сообщение из Речицкого района. Там местные спасатели выехали в лесной массив возле деревни Свидовка. Помощь требовалась женщине и ее сыну, которые после трех часов хождеия по лесу поняли, что заблудились.