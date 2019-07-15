Областные комитеты БРСМ «заминировали»
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На электронные почты областных комитетов БРСМ поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах.
Об этом в своем telegram-канале
По ее словам, информация незамедлительно поступила в оперативно-дежурные службы областных управлений внутренних дел и ГУВД Мингорисполкома.
На места направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС, медслужба.
«Сотрудниками милиции принимаются все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. Обращаемся к гражданам соблюдать спокойствие, не поддаваться панике — ситуация контролируема», — отметила Чемоданова.