Областные комитеты БРСМ «заминировали»

На электронные почты областных комитетов БРСМ поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах.

Об этом в своем telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемаданова.

По ее словам, информация незамедлительно поступила в оперативно-дежурные службы областных управлений внутренних дел и ГУВД Мингорисполкома.

На места направлены следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС, медслужба.

«Сотрудниками милиции принимаются все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. Обращаемся к гражданам соблюдать спокойствие, не поддаваться панике — ситуация контролируема», — отметила Чемоданова.