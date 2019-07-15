Смерть на свадьбе в Кобринском районе. Следственный комитет сообщил подробности

По факту смерти 61-летнего жителя Дрогичинского района, который был гостем на свадьбе в агрогородке Городец Кобринского района, проводится проверка, сообщает Следственный комитет.

Установлено, что 13 июля мужчин был приглашен на свадьбу к дочери своего друга. Вместе с отцом невесты он вышел из здания столовой, где гуляли свадьбу, на улицу. В это время к ним подошла компания молодых людей, которая попросила продать им алкоголь.

Между отцом невесты и компанией молодежи завязался конфликт, который перерос в потасовку. Мужчинам были причинены телесные повреждения. Компания молодых людей ушла в неизвестном направлении, а мужчины вернулись в кафе, где одному из них стало плохо.

Гости свадьбы вызвали скорую помощь и стали проводить реанимационные мероприятия, однако 61-летний мужчина скончался. Отец невесты был госпитализирован в травматологическое отделение больницы.

Судебно-медицинским экспертом предварительно установлено, что причиной смерти мужчины стало сердечно-сосудистое заболевание.