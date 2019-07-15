В Вороновском районе конфликт между братьями завершился смертью одного из них.

Мужчины проживают в одном доме, но в разных комнатах — каждый сам по себе. Старшему 42 года, младшему — на год меньше.

В один из вечеров между братьями возник конфликт из-за того, что старший брат без спросу взял лошадь младшего. Словесная перепалка переросла в потасовку. Старший нанес младшему несколько ударов в голову, а затем сильно толкнул в спину. Младший брат упал, но сумел кое-как добраться до своей комнаты.

Его тело старший брат обнаружил только через сутки. Вызвал скорую помощь, а уже медики позвонили в милицию.

Предварительно установлено, что скончавшийся мужчина при падении получил ушиб головного мозга и черепно-мозговую травму.