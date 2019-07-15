На девятом этапе ралли «Шелковый путь» сошел с дистанции еще один белорусский экипаж

Китайские песчаные этапы «Шелкового пути» оказались серьезным испытанием для гонщиков белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто».

На восьмом этапе, как сообщалось ранее, перевернулся и вынужден был сойти с гонки экипаж Сергея Вязовича, который лидировал в общем зачете.

На девятом этапе неприятности подстерегли грузовик Алексея Вишневского — пропал привод на задний мост. Продолжать гонку по дюнам пустыни Гоби на переднем приводе было невозможно, поэтому экипаж развернулся и направился на старт спецучастка. До финиша он доберется уже по трассе, за что получит штрафные 100 часов, но сможет проехать заключительный этап.

МАЗ Александра Василевского показал пятое время — 4 часа 41 минута — и проиграл 38 минут лидеру этапа и всей гонки россиянину Антону Шибалову на КамАЗе. В генеральной классификации белорусы идут шестыми, проигрывая свыше пяти часов.

Последний этап пройдет в предгорье и, как ожидается, также будет непростым. Протяженность спецучастка составит 255 км. Финиш — в китайском Дуньхуане.