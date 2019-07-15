В Минске будут судить иностранного студента, сбившего на Немиге двух пешеходов

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего иностранного студента, который в феврале этого года на улице Немига в Минске сбил двух пешеходов. Дело передано прокурору для направления в суд.

Установлено, что иностранец за рулем автомобиля «Тойота Камри» двигался на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет.

Угодившим под колеса 55-летнему и 57-летнему мужчинам были причинены тяжкие телесные повреждения. Минчане до сих пор продолжают лечение и восстановление от полученных травм.

В момент ДТП скорость автомобиля составляла 118,8 км/ч, то есть почти вдвое превышала разрешенную. При этом водитель не имел права управления транспортным средством.

Следствие пришло к выводу, что обвиняемый проявил невнимательность и неосмотрительность к дорожной обстановке, имел возможность видеть, что на светофоре включен запрещающий для движения сигнал и что троллейбус, двигавшийся в попутном направлении, остановился перед пешеходным переходом.