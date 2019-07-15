Гран-при конкурса «Витебск-2019» удостоен певец из Казахстана

Представитель Казахстана Адильхан Макин стал обладателем гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019».

Свое решение жюри конкурса озвучило 15 июля.

По сумме двух конкурсных дней Макин набрал 178 баллов. Гран-при принесло ему 20 тысяч долларов.

Обладателем первой премии и 15 тысяч долларов стал певец из Грузии Георгий Путкарадзе (171 балл).

Вторую премию и 10 тысяч долларов жюри разделило между исполнительницей из Израиля Илаей (171 балл) и представителем Беларуси Иваном Здонюком (170 баллов).

Третью премию и 5 тысяч долларов разделили россиянин Иван Дятлов (168 баллов) и украинец Дмитрий Бабак (167).