На улице Железнодорожной на капремонт закрывают путепровод. Весь транспорт пустят в объезд

20 июля на капитальный ремонт закрывается путепровод по улице Железнодорожной через железную дорогу Минск — Брест. Ремонт продлится ориентировочно до мая 2020 года.

На этот период весь транспорт пустят в объезд. Поменяются и маршруты общественного транспорта.

Схема gusts.minsk.by

Движение автобусов маршрута № 6 от ул. Минина до ДС «Дружная» организуется по ул. Железнодорожной, Щорса, пр. Дзержинского, ул. Цеткин, Толстого в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке кроме «Мясникова», «Толстого», «Разинская» в направлении Брилевичей.

Движение автобусов маршрута № 32С от ул. Семашко до ул. Московской организуется по ул. Железнодорожной, Уманской, пр. Дзержинского, пр. Жукова, ул. Аэродромной, Чкалова в прямом направлении, по ул. Чкалова, Брилевской, пр. Жукова, пр. Дзержинского, ул. Уманской, Железнодорожной в обратном направлении с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «ст. метро Михалово», «Невский переулок», «Гостиница Спутник», «Академия управления» в обоих направлениях.

Движение автобусов маршрута № 101 от пр. Пушкина до ДС «Дружная» организуется по пр. Жукова, ул. Аэродромной, Чкалова, Московской, Толстого в прямом направлении, по ул. Толстого, Московской, Чкалова, Брилевской, пр. Жукова в обратном направлении с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Невский переулок», «Брилевская», «Гостиница Спутник», «Академия управления» в обоих направлениях.

Движение автобусов экспрессного маршрута № 1280-ТК от ул. Голубева до пр. Независимости организуется по пр. Дзержинского, пр. Жукова, ул. Аэродромной, Чкалова, Московской в прямом направлении, по ул. Московской, Чкалова, Брилевской, пр. Жукова, пр. Дзержинского, ул. Алибегова, пр. Газеты «Правда» в обратном направлении.

Автобусный маршрут № 52 со стороны ул. Маяковского сокращается до ул. Суражская с присвоением маршруту наименования № 52 «Червенский рынок — Товарная», со стороны ул. Лермонтова — отменяется.

Движение троллейбусов маршрута № 64 со стороны Малиновки организуется до ДС «Лермонтова» со следованием от пр. Дзержинского по ул. Железнодорожной, Щорса, Р.Люксембург, Лермонтова в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. К.Либкнехта, Хмелевского, Р.Люксембург, Щорса, Железнодорожной и далее по маршруту, с присвоением маршруту наименования № 64 «ДС Малиновка-4 — ДС Лермонтова».

Движение троллейбусного маршрута № 63 (с обслуживанием электробусами) организуется от ул. Гурского до ДС «Дружная» по пр. Дзержинского, пр. Жукова, ул. Аэродромной, Чкалова, Московской, Толстого в прямом направлении, по ул. Толстого, Московской, Чкалова, Брилевской, пр. Жукова, пр. Дзержинского в обратном направлении с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов «Грушевская», «Невский переулок», «Брилевская», «Гостиница Спутник», «Академия управления» в обоих направлениях;

Движение троллейбусов маршрута № 66 со стороны ДС «Сухарево-5» организуется до ул. Железнодорожной со следованием от ул. Гурского по пр. Дзержинского, ул. Щорса в прямом направлении, ул. Железнодорожной, Уманской, Гурского и далее по маршруту в обратном направлении с присвоением маршруту наименования № 66 «ДС Сухарево-5 — Щорса»;

Работа троллейбусного маршрута № 8 отменяется. В целях компенсации снятого троллейбусного движения по всем дням недели организуется работа временного автобусного маршрута № 908 «ДС Сухарево-5 — ДС Дружная» — по действующей трассе троллейбусного маршрута № 8 от ДС «Сухарево-5» до станции метро «Михалово» и далее по пр. Дзержинского, пр. Жукова, ул. Аэродромной, Чкалова, Московской, Толстого в прямом направлении, ул. Толстого, Московской, Чкалова, Брилевской, пр. Жукова, пр. Дзержинского в обратном направлении, с выполнением на измененном участке остановочных пунктов «Грушевская», «Невский переулок», «Брилевская», «Гостиница Спутник», «Академия управления» в обоих направлениях.

Трасса автобусного маршрута № 50С со стороны ДС «Сухарево-5» сокращается до железнодорожного вокзала со следованием по ул. Городской Вал, пр. Независимости, ул. Свердлова, Кирова в прямом направлении, ул. Кирова, Бобруйской, пр. Независимости, ул. Городской Вал и далее по маршруту в обратном направлении с присвоением наименования № 50С «ДС Сухарево-5 — Вокзал». Работа маршрута в выходные дни отменяется. Высадка пассажиров в районе железнодорожного вокзала организуется на остановочном пункте «Кирова», посадка пассажиров организуется на остановочных пунктах «Вокзал», «Ленинградская».